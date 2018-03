Farnesina: "Convocato ambasciatore francese"

L'ambasciatore francese a Roma è stato convocato alla Farnesina, in seguito alla vicenda dell'irruzione della polizia francese in un centro per migranti a Bardonecchia. Lo si apprende da fonti del ministero degli Esteri.

"Abbiamo chiesto spiegazioni al governo francese e all'ambasciata di Francia a Roma - avevano fatto sapere in precedenza fonti del ministero - e attendiamo a breve risposte chiare prima di intraprendere qualsiasi eventuale azione".