Guasto informatico, voli in Europa a rischio

(FOTOGRAMMA)

Un problema informatico mette a rischio la regolarità di circa la metà dei voli in Europa. Eurocontrol, l'ente continentale per il controllo del traffico aereo, dal proprio profilo Twitter annuncia che "c'è stato un guasto del Enhanced Tactical Flow Management System".

"Oggi erano programmati 29.500 voli nel network europeo. Circa la metà potrebbe accusare un ritardo per il guasto al sistema" afferma l'organizzazione.

In un altro messaggio, Eurocontrol chiarisce che "il problema all'ETFMS è stato identificato" e sono in corso gli interventi opportuni: il recupero totale dovrebbe avvenire solo in serata. "Gli operatori aerei sono invitati a rifare i piani per i voli non ancora operati e che sono stati originariamente depositati in precedenza".