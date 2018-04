"Truppe Usa via da Siria"

AFP PHOTO / Brendan Smialowski

Donald Trump ha dato disposizioni ai vertici militari di preparare il ritiro delle truppe americane dalla Siria. Lo scrive il Washington Post, citando una fonte dell'amministrazione e aggiungendo che il presidente non ha indicato una data.

In un meeting con i vertici dell'intelligence, ieri, Trump ha evidenziato che i militari americani possono essere coinvolti in attività di addestramento delle forze armate locali per garantire la sicurezza nelle aree liberate dall'Is.

Ma, secondo il presidente, l'impegno degli Stati Uniti non dovrebbe andare oltre la distruzione del sedicente stato islamico: Trump si aspetta che altri paesi, in particolare nazioni arabe dotate delle necessarie risorse, si assumano la responsabilità di finanziare la ricostruzione delle aree in questione e, in caso, inviino le proprie truppe.