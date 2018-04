Attacco chimico su Duma: 100 morti

Afp

Almeno 100 persone sono morte in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli nella Ghuta orientale, in Siria. Lo ha reso noto l'associazione di beneficenza del Medical Care and Relief Organizations (USOSSM). "Molte delle vittime erano donne e bambini - si legge in una nota - e presentavano sintomi consistenti con l'inalazione di gas tossico".

Il portavoce dell'associazione Ari D'Souza ha raccontato che si è sentito un odore di cloro ma che i soccorritori credevano fosse stato usato il gas di sarin. "Alcune delle vittime - spiega l'associazione - hanno presentato i seguenti sintomi: cianosi, schiuma della bocca, irritazione della cornea e l'odore forte di una sostanza simile al cloro".

"Si prevede che il bilancio salirà a ben oltre 100 vittime, dal momento che le squadre di protezione civile siriana hanno avuto difficoltà estreme a raggiungere le vittime a causa del continuo bombardamento su Duma", ha aggiunto la nota. Le persone ferite sarebbero oltre 500.

REPLICA DI MOSCA - La Russia nega che gli alleati delle forze armate del regime di Damasco abbiano fatto uso di armi chimiche a Duma. "Le accuse che un barile bomba di cloro sia stato sganciato a Duma dalle forze armate siriane provengono da cosiddette organizzazioni indipendenti non governative, fra cui i White Helmets, ampiamente note per le loro fake news", ha dichiarato un alto comandante russo in Siria, il generale Yuri Yevtushenko, in dichiarazioni diffuse dall'agenzia di stato russa Tass.

"Respingiamo con forza questa informazione e confermiamo la disponibilità, dopo che Duma sarà liberata dai militanti, ad inviare specialisti russi in protezione radiologica, chimica e biologica per raccogliere dati e verificare se queste accuse sono false", ha aggiunto Yevtushenko, a capo del Centro Russo per la Riconciliazione della parti in guerra in Siria, collegato al ministero della Difesa di Mosca.