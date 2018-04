Apple, Amazon, Facebook: tutti contro i dazi

Donald Trump (AFP PHOTO)

"I dazi non funzionano". E' il messaggio che i colossi americani dell'hi-tech inviano all'amministrazione Trump con una lettera indirizzata al segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. Nel mirino delle compagnie, in particolare, le tariffe sui prodotti cinesi annunciate a ripetizione da Washington.

INFORMATION TECHNOLOGY - "Al posto dei dazi, incoraggiamo con vigore l'amministrazione a costruire una coalizione internazionale che possa sfidare la Cina al Wto e in altri contesti" si legge nella missiva dell'Iti, l'Information Technology Industry Council che comprende - tra gli altri - anche Apple, Amazon e Facebook.

DANNI ECONOMIA - "I dazi non funzionano - prosegue la lettera -. Incrementano i costi a carico dei consumatori americani, danneggiano l'economia americana, ostacolano la crescita di posti di lavoro" e finiscono per avere un effetto contrario a quello auspicato, "a causa dell'impatto economico negativo e delle ricadute politiche".