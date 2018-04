India, precipita scuolabus: strage di bimbi

(AFP PHOTO)

Almeno 23 bambini sono morti a bordo di un bus caduto in una gola nello Stato indiano dell'Himachal Pradesh, in India. Il veicolo stava percorrendo una strada di montagna quando è precipitato per circa 90 metri.

Tutte le vittime - di età compresa tra 6 e 11 anni - erano a bordo del bus di una scuola privata: nell'incidente hanno perso la vita anche 4 adulti, l'autista, due insegnanti e un'altra donna. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità, 11 bambini sono rimasti feriti.

"Abbiamo recuperato i corpi" ha detto Santosh Patial, capo della polizia del distretto di Kangra, alla Dpa. Non è chiara la causa dell'incidente, ma secondo alcune testimonianze l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva stretta.