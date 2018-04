Privacy, Facebook sospende CubeYou

(FOTOGRAMMA)

Facebook sospende dal social network una società, CubeYou, per il sospetto relativo ad una gestione inappropriata di dati relativi agli utenti.

Come riferisce la 'Cnbc', CubeYou si sarebbe servita di quiz ''per ricerche accademiche non-profit'' e avrebbe poi condiviso e forse venduto i dati con altri soggetti.

Lo scenario ricorda quello relativo al caso Cambridge Analytica, la società che ha ricevuto dati di circa 87 milioni di utenti ottenuti in maniera irregolare da un ricercatore.

"Sono accuse serie e abbiamo sospeso CubeYou da Facebook mentre indaghiamo" dice il vice presidente della partnership per il prodotto, in una nota di Facebook a cui fa riferimento 'Cnbc'. Se la società "rifiuterà i nostri controlli o non li supererà, le sue app saranno bandite da Facebook".