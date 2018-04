Pupazzo Macron impiccato in piazza

(Afp)

Preso a pugni, impiccato e poi dato alle fiamme. Un manichino con le fattezze del presidente francese Emmanuel Macron è stato al centro delle proteste ieri a Nantes, dove un gruppo di manifestanti incappucciati ha simbolicamente 'condannato a morte' il capo di Stato francese. Sul pupazzo, vestito con giacca, camicia e jeans scuri è stata attaccata la foto di Macron e il manichino, dopo essere stato preso a pugni dai manifestanti, è stato impiccato e bruciato.

La messinscena dell'esecuzione ha provocato indignazione, soprattutto tra i rappresentanti di La Republique en Marche, il partito di Macron, che hanno bollato il gesto come "violento", "inaccettabile" e "indegno della democrazia". Un portavoce del sindacato 'Solidaires' ha si è detto "solidale" con i giovani che hanno bruciato il manichino di Macron. "E' più che mai necessario non solo farlo oscillare sul suo piedistallo - ha detto il portavoce del sindacato - ma anche restituirgli il maltolto".

Da qualche settimana in Francia il clima è diventato rovente, con scioperi, manifestazioni e proteste contro le contestate riforme dell'università e delle ferrovie. I piani di riforma del governo prevedono, tra le altre cose, l'abolizione dello statuto speciale per i nuovi assunti e l'apertura della rete alla concorrenza, come richiesto dalla legislazione dell'Unione Europea.