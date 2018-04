"Damasco ha pieno controllo di Douma"

(AFP PHOTO)

Le forze siriane di Damasco hanno il pieno controllo della città di Douma e di tutta la Ghouta orientale. E' quanto ha reso noto il comandante del Centro russo per la riconciliazione delle parti in conflitto in Siria, Yuri Evtushenko, citato dalla Tass.

Il funzionario ha poi ribadito che unità della polizia militare russa saranno dispiegate a Douma. Dalla fine di febbraio, più di 4mila militanti hanno lasciato la città e più di 165mila la Ghouta orientale, ha aggiunto, ricordando anche che sono stati rilasciati più di 250 ostaggi.

LA RESA - Inoltre, secondo quanto ha annunciato l'Osservatorio siriano per i diritti umani - gruppo vicino all'opposizione con sede in Gran Bretagna - gli ultimi ribelli ancora asserragliati nella località siriana hanno consegnato le loro armi alle forze russe.

I RIBELLI - Secondo gli attivisti, inoltre, il leader di Jaish al-Islam, che controllava Douma prima dell'inizio dell'offensiva dei lealisti, ha lasciato l'enclave. "I combattenti di Jaish al-Islam a Douma hanno consegnato le loro armi pesanti alla polizia militare russa mercoledì", ha riportato l'Osservatorio, aggiungendo che il capo del gruppo, Issam Buwaydani, ha lasciato l'enclave lo stesso giorno ed è già arrivato nei territori controllati dai ribelli nel nord della Siria.