Londra sposta i sottomarini

Immagine d'archivio (AFP PHOTO)

La premier britannica Theresa May ha ordinato di spostare i sottomarini nel raggio d'azione missilistico della Siria per un'eventuale azione contro il regime di Bashar Al-Assad che "potrebbe iniziare già giovedì notte". A riferirlo è il 'Daily Telegraph', aggiungendo che May ha convocato una riunione di gabinetto di emergenza.