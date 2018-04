Trump-Putin, tensione alle stelle

(AFP PHOTO)

Tensione alle stelle tra Usa e Russia. La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Trump "ha diverse opzioni a sua disposizione, molte delle quali rimangono sul tavolo", per rispondere all'attacco con armi chimiche di sabato a Douma, precisando quindi che non è ancora stata presa una decisione finale su eventuali raid militari.

"Non abbiamo ancora definito alcuna azione specifica da adottare" ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, in un briefing in serata, citata dalla Bbc.

Gli Stati Uniti considerano la Russia e la Siria responsabili dell'attacco di sabato, ha aggiunto. Oggi si riunirà il Consiglio di sicurezza nazionale negli Usa e anche la premier britannica Theresa May ha convocato una riunione di governo.

MISSILI - Una tensione che è cresciuta nelle ultime dopo, dopo l'attacco a Douma, attribuito alle forze del regime, con la Russia che ha avvertito che risponderà a un eventuale attacco americano. Pronta la risposta via Twitter di Trump: "Preparati Russia perché i missili arriveranno, belli nuovi e 'intelligenti'".