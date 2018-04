Mosca, pronte sanzioni anti Usa

(Afp)

I capogruppo e il leader della Duma russa Vyacheslav Volodin hanno presentato una proposta di legge che prevede misure di rappresaglia da parte russa nei confronti delle politiche anti-russe degli Stati Uniti: "La proposta legislativa è stata elaborata come misura occhio per occhio contro le sfide messe in atto dagli Stati Uniti e dai suoi rappresentanti politici nella forma di azioni non costruttive ed ostili, e l'introduzione di sanzioni contro la Federazione russa in generale, i suoi cittadini, le sue entità legali", ha dichiarato oggi Volodin.

Il disegno di legge su "Misure per influenzare azioni ostili portate a termine dagli Stati Uniti ed altri stati stranieri" verrà discusso il 16 aprile nel corso di una sessione parlamentare speciale. Esso prevede l'introduzione di restrizioni sulle importazioni di prodotti agricoli, alcol e tabacco "provenienti dagli Stati Uniti o altri paesi che hanno sostenuto le misure che gli Stati Uniti hanno imposto al nostro paese", ha annunciato Ivan Melnikov, vicepresidente della Duma, citato dalla Tass.