Siria, navi russe salpano da Tartus

Foto Twitter ISI

In vista di un possibile attacco aereo americano in Siria, le navi militari russe hanno lasciato il porto di Tartus in Siria. E' quanto risulta dalle immagini satellitari pubblicate dalla compagnia Image Satellite International. Compagnia israeliana. Una delle fotografie mostra sette navi ormeggiate nel porto, due imbarcazioni anti-sabotaggio Grachonok e due sottomarini diesel.

In un'altra foto, datata 11 aprile, si può vedere che la maggior parte delle navi non si trova più nello stesso posto e nel porto rimane solo un sottomarino. Probabilmente la decisione di renderle pubbliche è stata presa dallo Stato maggior di IDF, le forze armate israeliane. "Attualmente, le navi della marina sono state dispiegate in mare a causa di possibili attacchi futuri. È rimasto ormeggiato solo un sottomarino classe Kilo" è scritto nella didascalia delle foto.