"Prevalga la pace in Siria", l'appello del Papa

(Afp)

Appello di Papa Francesco ai leader mondiali perché si impegnino a trovare un'azione comune per la pace in Siria. "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del Mondo - dice Francesco, parlando a braccio al termine dell'Angelus - Mentre prego per la pace e invito tutte le persone di buona volontà a fare altrettanto, mi rivolgo nuovamente a tutti i responsabili politici perché prevalgano la giustizia e la pace".