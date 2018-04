Da Thomas a Conchita: chi è la popstar drag queen

Conchita Wurst (AFP PHOTO)

Una confessione pubblica perché "nessuno ha il diritto di spaventarmi e influenzare la mia vita". E' quanto ha scelto di fare la popstar austriaca Conchita Wurst via Instagram, rivelando di essere positiva all'Hiv da molti anni, dopo che un suo ex ragazzo ha minacciato di diffondere le sue informazioni private.

Raggiunta la notorietà internazionale grazie alla vittoria all'Eurovision Song Contest 2014, Conchita - nome d'arte del cantante austriaco Thomas Neuwirth - era già conosciuta nel suo Paese per aver partecipato, con il suo vero nome, al talent show austriaco 'Starmania'.

2011 - La prima partecipazione come Conchita risale al 2011 nel reality show 'Die große Chance', che poi ha vinto. Nel 2013 partecipa ad altri due reality: 'Die hartesten Jobs Osterreichs' ('Il lavoro più duro in Austria') in cui i protagonisti dovevano lavorare in una fabbrica per la lavorazione del pesce e 'Wild Girls - Auf High Heels durch Afrika' ('Ragazze selvagge - In tacchi alti attraverso l'Africa'), dove i concorrenti dovevano sopravvivere nel deserto della Namibia insieme alle tribù locali.

2014 - Nel marzo 2014 la vittoria all'Eurovision con il brano 'Rise Like a Phoenix' porta Conchita alla ribalta sia come artista che come attivista dei diritti Lgbt. "Conchita deve la sua esistenza alla lunga lotta di Tom contro la discriminazione" si legge sul suo sito ufficiale. Una 'donna con la barba', impegnata nel diffondere il suo messaggio di tolleranza e contro le discriminazioni al mondo: "Le apparenze, i generi e i Paesi di origine non hanno importanza quando si tratta della dignità e della libertà dell'individuo".

2015 - Tre anni fa l'album di debutto - che raggiunge velocemente il riconoscimento di 'Disco di Platino' - e anche un libro ('Io Conchita. La mia storia') nel quale l'artista drag queen ha raccontato per la prima volta la sua infanzia: l'amore dei genitori, il sostegno della nonna, il dolore per la discriminazione che ha dovuto subire.

SOGNI - La storia di come Tom Neuwirth è diventato Conchita Wurst, passando dall'essere un adolescente omosessuale rifiutato da molti a star invitata ai Gala o alle sfilate di moda, realizzando il sogno di diventare star internazionale nonostante gli ostacoli che ha incontrato nella sua vita. Ostacoli che la popstar continua ad abbattere, lottando contro ogni discriminazione e ogni forma di violenza.