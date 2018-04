Ispettori entrano a Douma

(Afp)

E' entrato nella città di Douma il team di esperti dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) giunto in Siria per verificare le denunce di attacchi con armi non convenzionali nella Ghouta orientale. Lo riporta l'agenzia di stampa Sana.

Gli ispettori sono arrivati in Siria nel fine settimana per indagare sulle accuse rivolte al regime di Damasco di aver attaccato con armi chimiche la città di Douma, vicino alla capitale, quando era in mano ai ribelli.