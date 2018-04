Berlino, cinghiate a giovani ebrei

Fermo immagine dal video JFDA

Ancora attacchi antisemiti in Europa. Due giovani ebrei sono stati aggrediti da 2 persone a Berlino, nella serata di ieri e una delle vittime ha filmato e postato l'attacco su Facebook e Youtube, attraverso il JFDA, Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus, che ha diffuso la notizia e la clip. Uno dei due giovani è stato colpito con una cintura da uno degli aggressori, che gli ha gridato "Ebreo!" in arabo, come si vede nel video.

Il fatto è accaduto nel quartiere di Prenzlauer Berg. Secondo la polizia, si tratta di un'aggressione di stampo antisemita, come riferiscono i media tedeschi. Nelle immagini il ragazzo che usa la cintura come una frusta viene allontanato da un uomo mentre un donna urla di chiamare la polizia. Levi Salomon, portavoce del forum ebraico per la democrazia e contro l'antisemitismo ha detto:"E' intollerabile osservare che un giovane ebreo viene attaccato in strada aperta nel quartiere berlinese di Prenzlauer Berg. Questo dimostra che gli ebrei non sono sicuri neanche qui. Non abbiamo bisogno di più discorsi, ma di agire."