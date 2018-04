La moglie di Kim promossa First lady

(Fotogramma)

Per la prima volta in più di 40 anni, la moglie di un leader della Corea del Nord viene definita 'First lady' dai media del Paese. Ad avere l'onore di questa 'promozione' Ri Sol Ju, consorte di Kim Jong-un, che spesso ha accompagnato il marito in uscite ufficiali - come a Pechino qualche settimana fa - ma non ha mai avuto un ruolo fondamentale nel paese. Una mossa che secondo gli analisti è un grande incentivo al suo status in vista dei vertici con la Corea del Sud e con gli Stati Uniti.

Lo scorso fine settimana, in occasione di un balletto cinese a Pyongyang, Ri ha fatto la sua prima apparizione pubblica da sola e i media statali hanno fatto riferimento a lei come alla 'First lady rispettata' del Paese. Anche la più autorevole giornalista del paese, Ri Chun Hee, ha annunciato la sua presenza utilizzando questo nuovo appellativo, rafforzandone ulteriormente il significato.

Gli analisti sostengono che la sua 'promozione' faccia probabilmente parte di uno sforzo del regime per rendere la propria immagine più moderna e sembrare uno Stato 'normale' in vista dei vertici con i presidenti sudcoreani e statunitensi. Le dà un titolo corrispondente a quello di Kim Jung-sook, la first lady della Corea del Sud, e di Melania Trump. "Il summit si svolge da pari a pari, quindi se Melania Trump parteciperà, anche Ri parteciperà", ha detto An Chan-il, disertore e ricercatore dell'Istituto mondiale di studi nordcoreani.

Ex cantante e figlia di un insegnante, Ri è apparsa per la prima volta accanto a Kim nel 2012 ed è stata considerata una delle donne più importanti in una nazione profondamente patriarcale, ma con un ruolo limitato.

In precedenza i media nordcoreani si riferivano a lei come "compagna". E' infatti dal 1974 che il titolo di First lady non viene utilizzato. L'ultima ad esserne indicata come tale era stata Kim Song-ae, la seconda moglie del fondatore del paese, Kim Il-sung.