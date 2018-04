Kamikaze a Kabul: almeno 30 morti

(Afp)

Nuovo attacco suicida a Kabul. 31 persone sono morte e 54 sono rimaste ferite in un attacco suicida nella zona occidentale della capitale afghana. L'attentato è avvenuto contro una scuola di Kabul adibita a centro per la registrazione degli elettori in vista del voto del 20 ottobre prossimo. Ne ha dato notizia il portavoce del ministero della Sanità afghano, Wahidullah Majroh.

L'attacco è stato rivendicato dallo Stato Islamico con un comunicato inviato all'agenzia di stampa Amaq. Il portavoce del ministero degli Interni, Najib Danish, ha riferito che il kamikaze, a piedi, con indosso un giubbetto esplosivo, si è fatto saltare in aria fuori dalla scuola, situata in un distretto a maggioranza sciita.

Il primo aprile scorso, la Commissione elettorale indipendente aveva annunciato che le elezioni parlamentari - già rinviate un paio di volte - si terranno il 20 ottobre prossimo, otto anni dopo l'ultimo voto.