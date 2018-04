Furgone su folla a Toronto

(Xinhua)

Un furgone bianco lanciato contro i pedoni nel centro di Toronto. L'incidente, rende noto la polizia canadese, è avvenuto alle 13.27 ora locale (le 19.27 in Italia) all'incrocio con Yonge Street e Finch Avenue. L'uomo alla guida è stato arrestato. Ancora incerto il bilancio delle vittime: secondo la polizia canadese, ci sarebbero "fra otto e dieci persone" ferite, mentre paramedici di Toronto citati dalla CNC precisano che le persone investite e ferite dal furgone sarebbero circa cinque. Chiuse le fermate della metropolitana vicine, mentre ai cittadini è stato chiesto di non avvicinarsi. In città era in corso la riunione dei ministri degli esteri del G7.

Secondo quanto riferito dalla polizia, il furgone dopo essere salito sul marciapiede travolgendo i passanti, ha lasciato rapidamente la scena dell'incidente per continuare la sua corsa.