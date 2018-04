Kate in ospedale

La Duchessa di Cambridge (FOTOGRAMMA)

Kate, la Duchessa di Cambridge, è stata ricoverata questa mattina nella Lindo Wing del St Mary's Hospital, Paddington, nel centro di Londra, per la nascita del terzo figlio.

Ad annunciarlo è Kensington Palace che ha riferito come Kate sia già nelle prime fasi del travaglio: la duchessa si è recata in clinica in auto accompagnata dal marito William, è stato precisato.