Alfie non verrà in Italia, bocciato ricorso

Niente da fare. Anche l'ultima battaglia legale è persa. Alfie Evans, il bambino di 23 mesi affetto da una grave malattia neurodegenerativa il cui caso è da giorni al centro di una disputa legale tra genitori e medici, non potrà lasciare il paese per farsi curare in Italia. La Corte d'Appello di Londra ha respinto infatti il ricorso della famiglia, bocciando l'ultimo tentativo di trasportare il piccolo in aereo dall'ospedale Alder Hay di Liverpool al Bambino Gesù di Roma.