Allarme Onu: "Estremisti infiltrati tra migranti"

(Fotogramma)

I comandanti dello Stato Islamico in fuga dalla Siria stanno cospirando con i gruppi estremisti africani come Boko Haram o le propaggini locali di Al Qaeda per fomentare e infiltrare una nuova ondata migratoria verso l'Europa. A lanciare l'allarme, in un'intervista al Guardian, è David Beasley, direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale dell'Onu.

"State per affrontare qualcosa di simile a quanto accaduto anni fa, con la differenza che ci saranno più estremisti infiltrati tra i migranti", ha detto Beasley, ex governatore repubblicano della South Carolina, parlando a Bruxelles col quotidiano britannico in occasione di una vertice sulla Siria. Lo scopo, spiega, è "provocare il caos" in Europa.

Beasley mette in guardia gli europei dai rischi derivanti dalla destabilizzazione del Sahel, perseguita dall'Is attraverso l'alleanza con gruppi come Boko Haram e Al Qaeda. "Se pensavate che il problema venisse da una nazione di 20 milioni di persone come la Siria, con l'immigrazione dovuta alla destabilizzazione e alla guerra, aspettate che sia ulteriormente destabilizzato il Sahel, con i suoi 500 milioni di persone", afferma Beasley, che esorta la comunità internazionale e l'Europa "a svegliarsi".