Kim-Moon, vertice storico

(Afp)

Sarà accompagnato da nove alti esponenti del regime il leader nordcoreano Kim Jong Un, che domani incontrerà il presidente della Corea del sud, Moon Jae-in, a Panmunjon, nella fascia demilitarizzata intercoreana, per uno storico vertice. Della delegazione di alti funzionari del partito e militari faranno parte il capo di stato Kim Yong-nam, la sorella di Kim, Kim Yo-jong, il responsabile degli affari intercoreani Kim Yong-chol, Ri Su-yong, vicepresidente del partito dei Lavoratori e responsabile per le questioni internazionali. I precedenti vertici intercoreani del 2000 e del 2007 non avevano visto la partecipazione di alti gradi militari e rappresentanti diplomatici, ricordano i media sudcoreani.

A rendere noti i dettagli dello storico incontro, le autorità di Seul. Kim attraverserà la linea di demarcazione militare che separa le due Coree alle 9.30 (le 2.30 del mattino in Italia), per partecipare, dieci minuti dopo, alle 9.40, ad una cerimonia ufficiale di benvenuto.

I primi colloqui tra i leader avranno inizio alle 10.30, dopo che Kim avrà firmato il libro degli ospiti e posato per le foto commemorative dell'evento. In seguito, durante la giornata, i due leader pianteranno un albero di pino risalente al 1953, anno dell'armistizio tra le due Coree, prima di firmare un accordo. Alle 18.30 Kim e Moon parteciperanno ad un banchetto di benvenuto, che sarà poi seguito da una cerimonia di saluto.

Intanto, anche il presidente americano Donald Trump potrebbe incontrare il presidente sudcoreano Moon Jae-in prima del vertice che lo vedrà insieme al leader nordcoreano. John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale ha parlato ieri con il suo omologo sudcoreano Chung Eui-yong: i due hanno fatto riferimento ad un appuntamento tra i due presidenti che potrebbe aver luogo prima del vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord, è stato reso noto dalla Casa Bianca.