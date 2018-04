Brigitte Macron: "Melania prigioniera alla Casa Bianca"

Melania Trump e Brigitte Macron sul balcone della Casa Bianca a Washington (AFP PHOTO)

Melania "non può fare quasi nulla" alla Casa Bianca, "neanche aprire una finestra. Lei non può uscire, ha molti più limiti di me. Io, a Parigi, esco ogni giorno". E' quanto racconta Brigitte Macron in un'intervista a 'Le Monde', rilanciata dalla stampa internazionale, parlando della First Lady americana.

"E' una donna veramente divertente - ha aggiunto all'indomani della visita con il presidente Macron negli Stati Uniti -. Abbiamo lo stesso sense of humour, ridiamo molto insieme".

E, insieme, Brigitte e Melania hanno visitato un'esposizione dedicata al pittore francese Paul Cézanne alla National Gallery of Art, chiusa per l'occasione.