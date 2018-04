"Stop ai dazi o l'Ue reagirà"

(Fotogramma)

A due giorni dalla scadenza dell'esenzione dai dazi su acciaio e alluminio per i Paesi dell'Unione Europea, che Donald Trump potrebbe non rinnovare, i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna fanno sapere che reagiranno nel caso di introduzione delle tariffe.

Dazi Usa, rischi su 37 miliardi di Made in Italy

La cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron - reduci da un incontro con Trump alla Casa Bianca a pochi giorni di distanza - e la premier britannica Theresa May "sono d'accordo che gli Stati Uniti non dovrebbero prendere alcuna misura commerciale contro l'Ue, che è determinata a difendere i suoi interessi in un contesto multilaterale". Lo si legge in una dichiarazione diffusa dalla cancelleria, nella quale tuttavia non si specifica quale misura potrebbe prendere l'Unione Europea in rappresaglia ai dazi americani.