Chiude Cambridge Analytica

(Afp)

Cambridge Analytica, la società al centro dello scandalo sulla violazione della privacy che ha coinvolto anche Facebook, ha annunciato la chiusura, sospendendo "immediatamente tutte le operazioni". Con un comunicato la società, nata nel 2013 come una propaggine del Scl Group, ha reso noto anche di aver avviato le procedure di insolvenza in Gran Bretagna e quelle per dichiarare bancarotta negli Stati Uniti.

La società, nella bufera, è accusata di aver sottratto in modo improprio informazioni dai profili personali di 50 milioni di utenti di Facebook americani, e almeno un milione di profili di cittadini britannici. Nel comunicato, Cambridge Analytica nega di aver commesso alcun illecito, ma afferma che la campagna stampa negativa ha costretto la società a interrompere le sue operazioni.

"Negli ultimi mesi, Cambridge Analytica è stata oggetto di numero accuse infondate - si legge nel comunicato - e nonostante i tentativi della società di correggere le dichiarazioni, è stata attaccata per attività che non solo sono legali, ma sono anche accettate ampiamente come componente base della pubblicità online sia in campo politico che commerciale".

"Nonostante la salda fiducia di Cambridge Analytica nel fatto che i suoi dipendenti abbiano agito in modo etico e legale - conclude - l'assedio dei media ha fatto fuggire praticamente tutti i nostri clienti e fornitori. Come risultato è stato deciso che non è più possibile continuare a gestire il nostro business".

Lo scorso marzo era stato sospeso il Ceo di Cambridge Analytica, Alexander Nix, dopo che Channel 4 aveva mandato in onda una registrazione segreta in cui si vantava di aver fatto vincere le elezioni a Donald Trump. "Abbiamo fatto tutte le ricerche, tutta la raccolta dati, le analisi e il targeting - disse pensando di parlare ad un potenziale cliente e non a un giornalista dell'emittente britannica - abbiamo gestito la campagna digitale, quella televisiva e tutti i dati usati per la strategia".

A finanziare la nascita di Cambridge Analytica con 15 milioni di dollari, Robert Mercer, miliardario e grande finanziatore della destra Usa fino a pochi mesi fa mecenate delle iniziative - il sito Breitbart in testa - di Steve Bannon, il guru dell'estrema destra sovranista Usa. E Bannon è stato membro del consiglio d'amministrazione della società dal 2014 a quando, nell'estate del 2016, ha assunto il ruolo ufficiale di presidente della campagna di Trump, passando poi, dopo la vittoria, alla Casa Bianca come stratega fino allo strappo dell'estate scorsa.

A far scoppiare lo scandalo sono state le rilevazioni di Christopher Wylie, ex programmatore della società, che ha mostrato come i dati sottratti agli utenti Facebook, attraverso una app sviluppata dal ricercatore Aleksandr Kogan, fossero usati in software che analizzavano i profili degli elettori ai quali veniva inviata, sempre sui social, una campagna elettorale personalizzata. Un sistema che Wylie ha definito "una macchina di propaganda a servizio completo".