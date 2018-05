Mueller minaccia mandato comparizione per Trump

AFP PHOTO / Nicholas Kamm

Il procuratore speciale Robert Mueller, a capo dell'inchiesta sul Russiagate, ha minacciato di emettere un mandato di comparizione per Donald Trump, nel corso di un incontro con gli avvocati del presidente. Lo scrive il Washington Post, dando conto dello scambio avvenuto tra Mueller e i legali di Trump all'inizio di marzo.

Mueller, scrive il Post, ha chiarito agli avvocati di Trump, che sostenevano che il presidente non aveva alcun obbligo di rispondere alle domande degli investigatori federali, che di fronte ad un rifiuto potrebbe costringere Trump a comparire davanti a un grand jury. Il team di investigatori di Mueller avrebbe inoltre acconsentito a fornire ai legali del presidente indicazioni più dettagliate riguardo alle domande che gli verrebbero poste.

Nel corso dell'incontro, a testimonianza del clima teso, l'ex avvocato di Trump, John Dowd, avrebbe riposto agli investigatori che l'inchiesta non era "un gioco", accusandoli di "interferire col lavoro del presidente degli Stati Uniti". Dowd ha poi rassegnato la sue dimissioni dal team legale di Trump una decina di giorni dopo quell'incontro.

Ieri, in replica allo scoop del New York Times, che ha pubblicato l'elenco di oltre 40 domande che il procuratore Mueller intende porre al presidente Usa nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte interferenze russe nelle elezioni del 2016, è intervenuto lo stesso Trump. In un tweet, il presidente ha definito "vergognoso" l'articolo del Nyt, negando di voler "ostruire la giustizia".

Nel giorno in cui viene diffusa la notizia il presidente, con un tweet, ribadisce che il Russiagate è tutto "un falso", che non c'è stata nessuna collusione né intralcio al corso della giustizia, e rivendica i successi della sua presidenza.

"Non c'è nessuna collusione (questo è un falso), non c'è intralcio al corso della Giustizia (che è un tranello ed una trappola) - si legge nel tweet - ma ci sono i negoziati in corso con la Corea del Nord sulla guerra nucleare, i negoziati in corso con la Cina sui deficit commerciali, i negoziati sul Nafta e molto di più. E' una caccia alle streghe!".

Trump è tornato poi alla carica contro il Russiagate con un altro tweet in cui parla di "sistema corrotto", accusa che sembra coinvolgere anche il dipartimento di Giustizia, e minaccia un'azione esecutiva. "Non vogliono consegnare i documenti al Congresso. Di cosa hanno paura? Perché tutti questi omissis? Perché una 'giustizia' così ineguale?", scrive il presidente nel tweet in cui fa riferimento alla polemica in corso tra deputati conservatori e il vice ministro della Giustizia Rod Rosenstein che si rifiuta di consegnare loro documenti relativi al Russiagate ed al mailgate.

"Ad un certo punto non avrò altra scelte che usare i poteri concessi al presidente ed entrare in campo", conclude il tweet di Trump, ventilando quindi la possibilità di una sua azione nella disputa che ha spinto alcuni deputati anche a preparare una bozza per richiedere la procedura del Congresso per la rimozione di Rosenstein - che ha la supervisione dell'inchiesta sul Russiagate condotta da Robert Mueller - dall'incarico.