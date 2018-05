Scoperta nuova galassia

(AFP PHOTO)

Avvistata una nuova e sconosciuta galassia. 'Hydrus 1' è stata scoperta attorno alla Via Lattea, grazie al lavoro di un'équipe di astronomi guidati dal professore della Carnegie Mellon University, Sergey E. Koposov.

La nuova galassia - definita nana e leggermente ellittica - dista circa 90mila anni luce dal Sole ed è a circa 78mila anni luce dalla 'Grande Nube di Magellano'.

Secondo quanto riporta 'IFLScience' - citato da 'Metro.co.uk' - è stata avvistata nelle cosiddette 'Nubi di Magellano', le due piccole galassie irregolari che orbitano attorno alla Via Lattea come satelliti, grazie alla Dark Energy Camera (DECAM) che si trova sul telescopio 'Victor M. Blanco' - con specchio del diametro di 4 metri - in uso all'Osservatorio di Cerro Tololo in Cile.

Da questa caratteristica, gli astronomi hanno pensato di indicarla come un 'serpente' tra le due Nubi: una sorta di ponte che collega le due galassie irregolari.