Precipita cargo in Georgia

(Foto di repertorio/Fotogramma)

Un cargo militare WC-130 Hercules della Guardia Nazionale di Portorico con 9 persone a bordo si è schiantato al suolo nello stato americano della Georgia, in prossimità di Savannah. "Confermiamo che a bordo si erano imbarcate 9 persone, tra cui 5 membri dell'equipaggio e 4 passeggeri", ha reso noto il portavoce della Guardia nazionale di Portorico, Paul Dahlen, precisando che tutti erano membri della Guardia.

Non ci sono superstiti, si legge sul sito della Cnn: precedentemente, il portavoce Dahlen non aveva fornito un bilancio definitivo, limitandosi a sottolineare la gravità dell'incidente, che si è concluso con l'esplosione al suolo del velivolo. Il WC-130 - un apparecchio vecchio di almeno 50 anni - era decollato da Savannah in Georgia diretto a Tucson, in Arizona, per il suo ultimo volo prima della dismissione. Informato dell'accaduto, il presidente americano Donald Trump ha chiesto in un tweet di unirsi alle sue "preghiere per le vittime, le loro famiglie, e i grandi uomini e le grandi donne della Guardia Nazionale".