Nashville, sparatoria in centro commerciale: 1 morto

Una persona è rimasta uccisa in una sparatoria esplosa in un centro commerciale di Nashville a seguito di una lite. La polizia ha arrestato un sospetto dopo essere intervenuta nell'Opry Mills Mall. La persona arrestata ha 22 anni, la stessa età della vittima, un ragazzo morto in ospedale a seguito delle ferite riportate.

La sparatoria ha provocato il panico all'interno del centro commerciale, con tutte le persone che hanno iniziato a correre verso l'uscita ed il parcheggio. Poche settimane fa, sempre a Nashville, un uomo ha ucciso quattro persone di fronte ad un diner prima di essere catturato dalla polizia.