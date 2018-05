Proteste anti-Putin, arrestato Navalny

(Afp)

Aleksei Navalny è stato arrestato a Mosca durante una manifestazione contro Vladimir Putin, che lunedì si insedierà ufficialmente come presidente dopo la rielezione. Navalny, leader del Partito del Progresso e presidente della Coalizione Democratica, ha esortato i suoi sostenitori a scendere in piazza per protestare contro la permanenza di Putin al potere, contro la corruzione e contro la censura sul web.

Secondo gli attivisti, le manifestazioni sarebbero andate in scena in più di 90 città in tutto il Paese. La polizia, nel complesso, avrebbe fermato 200 persone.