Pyongyang riallinea fuso orario con Seul

(Foto Afp)

La Corea del Nord sposta le lancette degli orologi avanti di 30 minuti per allinearsi all'ora della Corea del Sud nel quadro del processo di distensione fra i due paesi avviato durante le Olimpiadi. La decisione è stata approvata dall'Assemblea suprema del popolo, ha reso noto l'agenzia ufficiale KCNA.

"Il cambiamento di ora è il primo passo concreto preso dopo il terzo storico summit fra Nord e Sud per accelerare il processo di unificazione e trasformare cose diverse e separate in un'unica cosa", ha scritto l'agenzia.

Il cambio di ora era stato proposto dal leader nordcoreano Kim Jong-un al presidente sudcoreano Moon Jae In nel loro incontro del mese scorso. "Mi rattrista tanto che ci siano due orologi appesi ai muri della Casa della Pace, uno per l'ora di Seul e uno per l'ora di Pyongyang", aveva detto Kim. La Corea del Nord aveva cambiato ora nell'agosto del 2015, in occasione dell'anniversario della sconfitta del Giappone nella Seconda guerra mondiale, introducendo l'"ora di Pyongyang".