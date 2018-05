Libano al voto dopo 9 anni

(AFP PHOTO)

Il Libano torna alle urne dopo 9 anni per le elezioni legislative. I seggi sono aperti e oltre 3,6 milioni di cittadini hanno la possibilità, come non accadeva dal 2009, di scegliere i 128 membri del parlamento in un sistema elettorale articolato in 15 collegi.

I cittadini residenti all'estero, invece, hanno già espresso le proprie preferenze ad aprile. Il voto, i cui risultati verranno resi noti lunedì, rappresenta anche il primo test per la legge elettorale varata dal parlamento a giugno dello scorso anno.

Il provvedimento riduce il numero di collegi e introduce il proporzionale. L'altra novità è rappresentata dalla concentrazione del voto in un'unica giornata: in precedenza, le elezioni avvenivano separatamente in ciascun distretto.