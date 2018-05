"Non voglio Trump al funerale"

John McCain (AFP PHOTO)

Il senatore John McCain, 81 anni, non vuole Donald Trump al proprio funerale. McCain, uno degli esponenti di spicco del partito repubblicano, da un anno sta combattendo una forma aggressiva di tumore al cervello ed è stato operato ad aprile per un'infezione intestinale.

In un audio diffuso nei giorni scorsi dalla National Public Radio, il senatore - eroe di guerra sopravvissuto ad anni di prigionia in Vietnam e candidato alla Casa Bianca nel 2008 - ha affermato testualmente: "Non so quanto a lungo sarò qui. Forse avrò ancora cinque anni davanti. Forse, con i progressi dell'oncologia, troveranno nuove terapie per il mio tumore che allungheranno la mia vita".

"Forse me ne sarò andato prima che possiate ascoltare queste parole. La mia situazione è piuttosto imprevedibile. Ma sono pronto per ogni evenienza, o almeno mi sto preparando. Ci sono cose di cui vorrei occuparmi, c'è del lavoro da finire e persone da vedere". E "vorrei parlare ancora un po' agli americani - ha concluso - se è possibile".

TRUMP - Persone vicine a McCain, riferisce la Nbc, hanno fatto sapere alla Casa Bianca che il senatore non vuole che il presidente Donald Trump assista ai funerali. McCain, invece, apprezzerebbe la presenza del vice presidente Mike Pence. A pronunciare l'elogio funebre, dovrebbero essere gli ex presidenti Barack Obama e George W. Bush. La cerimonia, secondo una fonte vicina al senatore, si svolgerebbe alla National Cathedral di Washington.

TENSIONE - I rapporti tra Trump e McCain sono a dir poco complicati sin dal 2016, quando il candidato alla presidenza affermò che il senatore era considerato un eroe di guerra "solo perché era stato prigioniero" in Vietnam. A segnare la distanza politica tra il presidente e il congressman dell'Arizona, più recentemente, è stata la bocciatura di McCain al provvedimento che avrebbe dovuto minare l'Obamacare.