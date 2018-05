(da Twitter /Kensington Palace)

Arrivano le prime foto del principe Louis, terzo figlio di William e Kate. In una delle immagini pubblicate sui social dalla casa reale, il royal baby è su un cuscino, completamente vestito di bianco, mentre in un'altra si vede la principessa Charlotte baciare il fratellino sulla fronte. Foto scattata in occasione del compleanno di Charlotte, il 2 maggio.

Sono queste le prime immagini rese pubbliche di Louis, il piccolo reale nato il 23 aprile scorso.