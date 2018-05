Putin ha giurato, al via quarto mandato

(Afp)

A poco meno di due mesi dalle elezioni nelle quali ha ottenuto la percentuale record del 76,7%, il presidente russo Vladimir Putin ha giurato per il suo quarto mandato al Cremlino, dove resterà fino al 2024.

"Ritengo un mio dovere e la missione della mia vita fare tutto il possibile per la Russia - ha detto Putin, dopo aver prestato giuramento sulla Costituzione - per il suo presente e per il suo futuro".

Putin ha designato Dmitry Medvedev come primo ministro. Il governo russo, come da Costituzione, si è dimesso in seguito all'insediamento del presidente rieletto.

La Costituzione prevede che il presidente indichi il candidato alla premiership entro due settimane dalle dimissioni del precedente esecutivo. La Duma è tenuta ad esprimersi con un voto entro una settimana.