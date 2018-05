Trump: "Mi ritiro da accordo sul nucleare"

(Afp)

Gli Stati Uniti si ritirano dall'accordo internazionale sul nucleare iraniano. Lo ha annunciato dalla Casa Bianca il presidente Donald Trump, che ha firmato davanti alle telecamere e ai fotografi un memorandum presidenziale per reintrodurre le sanzioni contro l'Iran. "Istituiremo il livello più alto di sanzioni", ha detto il presidente Usa. "Se non facciamo nulla sappiamo esattamente cosa accadrà", ha detto ancora Trump, sostenendo che in "breve tempo" l'Iran sarebbe in grado di acquisire armi nucleari. "L'America non sarà ostaggio di un ricatto nucleare", ha detto ancora Trump, annunciando il ritiro degli Usa dall'accordo, che "consente all' Iran di continuare ad arricchire l'uranio". Si tratta, ha detto Trump, di "un accordo orribile che non avrebbe mai dovuto essere firmato". L'accordo, ha detto ancora il presidente Usa, è stato "negoziato così male che anche se l'Iran facesse tutto quello che gli viene chiesto, il regime rimarrebbe vicino al breakout nucleare. E' solo una questione di tempo", ha affermato Trump.

Ci sono le prove "definitive" che l'Iran ha mentito riguardo ai termini dell'accordo sul nucleare del 2015, ha aggiunto, in riferimento alle presunte violazioni da parte di Teheran, rese pubbliche da Israele. L'accordo internazionale "non solo non riesce a fermare le ambizioni nucleari" di Teheran ma non impedisce nemmeno lo sviluppo del programma missilistico iraniano, ha detto Trump, accusando inoltre la Repubblica islamica di sostenere il terrorismo e minare la stabilità del Medio Oriente.

La decisione era già stata anticipata nel tardo pomeriggio da Trump in una telefonata all'omologo francese Emmanuel Macron. In precedenza l'Eliseo aveva riferito che Trump e Macron avevano parlato della "pace e stabilità in Medio Oriente". Francia, Germania e Regno Unito, twitta lo stesso Macron, "si rammaricano" per la decisione di Trump, aggiungendo che "il regime di non proliferazione nucleare è a rischio".

IRAN - L'Iran continuerà a far parte dell'accordo sul nucleare del 2015, nonostante il ritiro degli Stati Uniti, annunciato oggi dal presidente Donald Trump. E' quanto ha detto il presidente iraniano Hassan Rouhani. Da parte sua il generale Hossein Salami, vice comandante dei pasdaran iraniani, ha detto che "l'Iran è preparato agli "scenari più pericolosi". "I nostri nemici, compresi gli Usa, il regime sionista e i loro regimi fantoccio nella regione, dovrebbero sapere che l'Iran si è preparato agli scenari più pericolosi" secondo il quale il popolo iraniano "non teme" le sanzioni Usa.

UE - L'Unione europea è "determinata a preservare" l'accordo sul nucleare iraniano. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Federica Mogherini, dopo l'annuncio del presidente Donald Trump sul ritiro degli Stati Uniti dall'accordo del 2015.

GENTILONI - "Accordo con #Iran va mantenuto. Contribuisce alla sicurezza nella regione e frena la proliferazione nucleare. L'Italia con gli alleati europei per confermare gli impegni presi" twitta il premier Paolo Gentiloni.