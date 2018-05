Due anni col cotton fioc nell’orecchio

(FOTOGRAMMA)

Due anni con un batuffolo di cotone nell'orecchio senza saperlo. L'unica cosa che sapeva era che, dopo ogni nuotata, avvertiva un forte dolore all'interno. E notava che l'udito dalla parte destra era minore rispetto a quello dell'orecchio sinistro.

Poi, la scoperta. Grazie ad una visita da uno specialista - il dottor Neel Raithatha della 'Hear Clinic' di Oadby, nella contea di Leicestershire - dal padiglione è 'emerso' un pezzo di cotone che si era staccato dal suo bastoncino e che il paziente credeva fosse uscito da solo già da tempo.

"È stata una procedura delicata dato che il batuffolo era attaccato al timpano" racconta il medico, conosciuto come 'The wax whisperer', secondo quanto riportato dalle testate britanniche. "Ho dovuto fare molta attenzione" ma, per fortuna, tutto è andato bene.