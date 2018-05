Prof sospesa perché lesbica

Foto di repertorio (Fotogramma)

E' bastato mostrare ai suoi studenti la foto di lei con la sua fidanzata per essere sospesa dalla scuola in cui insegnava. Stacy Bailey è un'insegnante d'arte in una scuola elementare del Texas dal 2008 e per due anni di seguito è stata premiata come Miglior insegnante, si legge su nbcnews.com.

Stacy, 31 anni, ha però deciso di ribellarsi facendo causa alla scuola "nella speranza di spingere il distretto scolastico indipendente di Mansfield fuori dall'ombra della discriminazione verso la parità dei diritti", ha detto il suo avvocato, Jason Smith, alla NBC 5 di Dallas. Visto che lei è stata "discriminata illegalmente" a causa del suo "orientamento sessuale".

Tutto è iniziato lo scorso agosto quando la 31enne ha mostrato ai suoi studenti della Charlotte Anderson Elementary di Arlington le foto dei suoi genitori, dei suoi migliori amici e della sua futura moglie in una slide 'Conosci il tuo insegnante'. A quel punto uno dei genitori si è lamentato con i dirigenti della scuola accusando Stacey di voler promuovere l'omosessualità.

La denuncia alla fine ha portato l'insegnante a essere messa prima in congedo amministrativo all'inizio di settembre e poi alla richiesta di dimissioni a fine ottobre. Di fronte al suo rifiuto e alla richiesta di tornare alla Charlotte Anderson, Bailey è stata riassegnata a una scuola superiore.

Bailey, che ha rifiutato di parlare ai media dopo la sua denuncia, ha affermato che gli imputati avevano danneggiato la sua reputazione professionale e causato la sua angoscia mentale. Sta cercando di essere reintegrata in Charlotte Anderson Elementary, "una dichiarazione che gli imputati hanno discriminato illegalmente" contro di lei "a causa del suo orientamento sessuale", spese legali e danni punitivi non specificati.