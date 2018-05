Melania sta bene

Melania Trump (Afp)

Melania Trump si sente bene dopo l'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta ieri per un problema al rene, ha reso noto il marito, il presidente americano Donald Trump che è andato a trovarla al Walter Reed National Military Medical Center in cui rimarrà ricoverata tutta la settimana. "Intervento di successo, è di buon umore", ha scritto Trump. Melania, che ha 48 anni, "non vede l'ora di recuperare pienamente per poter proseguire il suo lavoro per i bambini", ha precisato la Casa Bianca. L'intervento è stato descritto come una embolizzazione.