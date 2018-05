Il padre di Meghan non andrà alle nozze

Meghan Markle (Afp)

Thomas Markle, padre di Meghan, non sarà presente al matrimonio della figlia che sabato sposerà il principe Harry a Windsor. Lo svela il sito Tmz, citando come fonte proprio Thomas Markle. L'uomo, che avrebbe dovuto accompagnare la figlia all'altare, è finito nella bufera per aver venduto ad un'agenzia le foto dei propri preparativi in vista dell'evento.

A Tmz, poi, Markle ha affermato di essere stato colpito da un attacco di cuore 7 giorni fa. L'uomo avrebbe lasciato l'ospedale volontariamente, dopo il ricovero, per avere la possibilità di partecipare al matrimonio. Ora, però, a quanto pare ha deciso di disertare le nozze per evitare di creare imbarazzo alla figlia e alla famiglia reale.