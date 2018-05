Cambridge Analytica in bancarotta negli Usa

(Foto Afp)

La società britannica Cambridge Analytica, al centro dello scandalo dei dati violati degli utenti Facebook, ha dichiarato bancarotta negli Stati Uniti, presentando domanda presso un tribunale di New York. Secondo un fonte informata, la società di analisi dei dati, che aveva raccolto dati personali dagli utenti del social network utilizzarli nella campagna elettorale Usa, ha depositato la sua richiesta mercoledì.

All'inizio del mese, aveva avviato procedure di insolvenza in Gran Bretagna e negli Stati Uniti e aveva cessato "immediatamente tutte le sue operazioni", ritenendosi "oggetto di numerose accuse infondate" e negando di aver commesso alcun illecito.

La società è nelle bufera da quando è stato riportato che aveva sottratto in modo improprio i profili personali di 50 utenti di Facebook americani, ed almeno un milione di profili di cittadini britannici. Lo scorso marzo era stato sospeso il Ceo di Cambridge Analytica, Alexander Nix, dopo che Channel 4 aveva mandato in onda una registrazione segreta in cui si vantava di aver fatto vincere le elezioni a Donald Trump.