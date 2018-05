Da Beckham a Clooney, i vip al Royal Wedding

Non ci sono solo Oprah Winfrey ed Elton John al matrimonio del principe Harry con Meghan Markle. Sono tanti gli invitati d'eccezione alle nozze dell'anno tra l'attrice statunitense e il secondogenito di Carlo e Diana.

I BECKHAM - Tra i primi ad arrivare al castello di Windsor c'è Oprah Winfrey, in abito rosa cipria di Stella McCartney, con ampio cappello piumato in tinta. E poi Victoria e David Beckham. Lei in abito blu e decollete arancio. Notati anche l'attore britannico Idris Elba e il cantautore James Blunt, accompagnati dalle rispettive compagne.

GEORGE CLOONEY E SIGNORA - George Clooney è invece arrivato accompagnato dalla moglie Amal, splendida con abito e cappello giallo.

IL CAST DI SUITS AL COMPLETO - E non manca il cast di Suits al gran completo. Gli ex 'colleghi' di Rachel Zane, il personaggio della serie tv interpretato dalla neo duchessa del Sussex, hanno raggiunto l'ingresso della chiesa camminando gli uni accanto agli altri. C'è Gabriel Match (che interpretata l'avvocato Harvey Specter), sex symbol della serie, in tight con cravatta bordeaux e occhiali neri, accompagnato dalla moglie Jacinda Barrett con la quale è sposato dal 2004. Lei in abito bordeaux della stessa tonalità della cravatta del marito e cappellino con una piccola veletta.

C'è Gina Torres, che interpreta la cinica socia di Harvey Jessica Pearson, in abito bianco e rosso e cappellino bianco con un piccolo fiore. Elegantissima Sarah Rafferty, in tv è Donna Paulsen, la 'rossa' della serie tv, che indossa un abito blu con delle enormi maniche a sbuffo e microcappellino con veletta blu. E poi Patrick J. Adams, l''associato' di Suits (Mike Ross nella serie) con la moglie Troian Avery Bellisario. E ancora, Rick Hoffmann, Louiss Litt nella serie, anche lui in un elegante tight grigio. Manca solo Rachel-Meghan che arriverà alla St George Chapel alle 13.

LE EX DI HARRY - Il principe Harry ha invitato anche due ex fidanzate al suo matrimonio. La Bbc segnala la presenza di Cressida Bonas, con la quale lo sposo ebbe una relazione fra il 2012 e il 2014, e di Chelsy Davy (2004-2010). La prima ha scelto un abito primaverile nei toni chiari di rosa, giallo e verde, mentre la seconda ha preferito un più classico blu.

ELTON JOHN E SERENA WILLIAMS - Tra gli invitati d'eccezione anche sir Elton John e suo marito David Furnish (secondo indiscrezioni il cantante potrebbe esibirsi al ricevimento, ma non vi sono state conferme ufficiali) e la tennista Serena Williams, fasciata in un abito rosa e mini cappellino in tinta. Ad accompagnarla è il marito, l'imprenditore Alexis Ohanian.

IL DRESS CODE - A tutti gli ospiti, è richiesto un rigido dresscode. Gli abiti delle invitate non potranno essere sopra il ginocchio, ma nemmeno lunghi fino ai piedi. Le donne dovranno indossare un cappello o un fascinator, mentre per gli uomini il classico tight.

Colori tenui, ma anche fucsia e verde smeraldo, tra prescelti dalle prime ospiti che hanno già raggiunto la chiesa. Ma anche stampe a fiori e piccoli pois e qualche digressione nella stampa 'etnica'. Molti i cappelli, anche stravaganti come con tanto di piume cadenti, ma soprattutto fascinator e microcappellini accessoriati di piume e fiori in tinta con il vestito. Gli uomini in tight grigio, qualcuno in abito da giorno. Come è tradizione in queste occasioni, libertà di scelta per il colore di gilet e cravatta, semplice o a plastron.