Weinstein, è il giorno dell'arresto

Harvey Weinstein (Afp)

L'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein si consegnerà oggi alla procura di Manhattan che spiccherà un mandato di cattura nei suoi confronti. Lo riferisce la Cnn, che cita una fonte vicina alle indagini. L'ex mogul hollywoodiano dovrà rispondere all'accusa di aver violentato una donna e aver costretto un'altra a praticargli sesso orale.

I procuratori di Manhattan avrebbero preparato per Weinstein un'incriminazione per stupro di primo e terzo grado nel primo caso e di atto sessuale di primo grado nel secondo, ha spiegato la fonte. L'avvocato di New York del produttore, Benjamin Brafman, ha rifiutato di commentare la notizia senza smentire o confermare se il suo cliente sia intenzionato a consegnarsi. Weinstein è anche sotto inchiesta per presunti crimini sessuali a Los Angeles e Londra.

Stando a quanto riportato ieri dal 'Wall Street Journal', le accuse di molestie sessuali contro Weinstein saranno investigate dalla procura federale di New York. I giudici, spiega il quotidiano statunitense, vogliono accertare che il 66enne ex magnate hollywoodiano non abbia viaggiato con alcune donne oltre i confini americani per abusarne.

L'ex re dei produttori di Hollywood, accusato da diverse donne di abusi, finora non è mai stato incriminato. E dal canto suo ha sempre respinto le accuse sostenendo di avere avuto sempre rapporti consensuali.