Migrante 'Spiderman' scala palazzo e salva bimbo

Ha salvato un bambino che stava per cadere da un balcone al quarto piano di un palazzo. E' l'eroico gesto compiuto da Mamoudou Gassama, il migrante originario del Mali che sabato non ha esitato a mettere a rischio la propria vita per salvare un bambino che rischiava di precipitare nel vuoto in un palazzo di rue Marx-Dormoy, al 18esimo arrondissement di Parigi.

Il giovane, 22 anni, sarà naturalizzato francese ed entrerà a far parte del corpo dei vigili del fuoco: lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, che lo ha ricevuto all'Eliseo.

IL VIDEO - Il suo intervento spontaneo, filmato, è stato visto da milioni di persone sui social: in pochi secondi, il 22enne ha scalato la facciata dell'edificio per raggiungere il bambino sospeso.

"Un atto di estremo coraggio, fedele ai valori di solidarietà della nostra Repubblica, che deve aprirgli le porte della nostra comunità nazionale" ha scritto su Twitter il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux.

IL GESTO - Lo stesso giovane ha commentato il suo gesto spiegando di non aver riflettuto prima di agire: "Sono salito, così, e grazie a Dio l'ho salvato".

"Non ho pensato. Volevo solo salvare il bambino. E' stato lui a darmi il coraggio". Dopo è arrivata la paura: "Ho avuto paura dopo aver salvato il bimbo. Siamo andati nel salone e ho cominciato a tremare, non mi reggevo in piedi, mi sono dovuto sedere".