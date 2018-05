Vivo il reporter russo Babchenko

(Foto Afp)

Il giornalista russo in esilio in Ucraina Arkady Babchenko è ancora vivo. Babchenko è apparso in una conferenza stampa trasmessa dalla televisione ucraina insieme al direttore dei servizi di sicurezza dell'Sbu che ha spiegato che la messa in scena dell'assassinio era stata organizzata per smascherare agenti russi. La moglie aveva denunciato l'uccisione del marito, colpito da proiettili d'arma da fuoco alla schiena nella loro casa di Kiev.

"Siamo riusciti a evitare il tentato omicidio di Babchenko grazie a questa operazione speciale", ha rivendicato il direttore dell'Sbu Vasily Gritsak, secondo cui l'ordine per l'uccisione del giornalista russo dissidente sarebbe arrivato dai servizi di sicurezza russi.

Un sospetto in relazione al piano per uccidere Babchenko è stato fermato, ha aggiunto l'Sbu ucraina.