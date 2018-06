Spagna, Sanchez giura nelle mani del re

(Afp)

Il leader del Partito socialista spagnolo, Pedro Sanchez, ha giurato oggi nelle mani del re Felipe VI nel corso di una cerimonia che si è svolta nel Palazzo della Zarzuela a Madrid, residenza della famiglia reale, alla presenza- come è consuetudine - del capo dell'esecutivo uscente, Mariano Rajoy. Rajoy si è dimesso lasciando il posto a Sanchez dopo che la mozione di sfiducia promossa dal leader socialista è stata approvata con 180 voti a favore, 169 contrari e un astenuto. La mozione ha ricevuto i voti dei parlamentari di Unidos Podemos e di altri gruppi minori e partiti regionali come gli indipendentisti catalani del PdeCAT e di Esquerra Republicana. Anche se decisivi per la sfiducia a Rajoy sono stati i voti dei cinque deputati del Partito nazionalista basco (Pn).

Il giuramento del premier è avvenuto davanti alla Costituzione ma senza la presenza della Bibbia o del crocifisso, una formula inedita nel paese. Sanchez ha optato per questo giuramento dopo che nel luglio 2014 - poco dopo la proclamazione di Felipe VI - la Casa reale ha dato la possibilità alle alte cariche di giurare davanti alla Bibbia e alla Croce o in assenza di esse.