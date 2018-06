Moscovici: "Sui migranti serve risposta europea"

(AFP PHOTO)

''Dobbiamo trovare una risposta europea alle sfide migratorie. L'integrazione può riuscire, dobbiamo costruire insieme una risposta di accoglienza perché siamo una società aperta. Non si possono dare risposte puramente nazionali perché non funzionano''. Così il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari Pierre Moscovici, in un'intervista a 'Mezz'ora in più' su RaiTre.

"L'Italia è un Paese essenziale e fondante per l'Europa. I mercati non amano l'incertezza. Ho rispetto per la democrazia e non si specula su questo'' dice Moscovici, che aggiunge: "Siamo pronti a lavorare insieme e collaborare per il bene dell'Europa. Sono soddisfatto che l'Italia abbia un governo politico con una maggioranza sia al Senato che alla Camera. Spero di lavorare presto con questo governo".

IL DEBITO - ''L'economia italiana è in ripresa, il Sud ha bisogno di attenzione -continua - Il debito sta diminuendo. C'è una situazione economica che richiede lavoro''.

IL GOVERNO - ''Il clima deve essere fatto di rispetto e dibattere in modo aperto. Tutto quello che è stato detto in questi giorni sull'Italia è sbagliato - dice il commissario europeo agli Affari economici -. Il governo lo decidono gli italiani. E oggi rispondiamo insieme ai bisogni dell'Europa. L'Italia è sempre stata ambiziosa in Europa. Dobbiamo essere rispettosi anche delle divergenze. La Commissione europea è rispettosa nei confronti del governo italiano''.