Riappare Melania

Melania Trump (Afp)

Melania Trump oggi riapparirà in pubblico per la prima volta dopo oltre 20 giorni. Il mistero sulla sua 'scomparsa', dopo l'intervento al quale era stata sottoposta il 14 maggio scorso per una patologia benigna al rene, aveva generato nei giorni scorsi voci su voci alimentando le più svariate teorie cospirative. Ora però a quanto pare la first lady è pronta a tornare. Melania parteciperà insieme al presidente Donald Trump alla cerimonia con le famiglie dei caduti in guerra ai quali è stata conferita la medaglia d'oro al valore, si legge sul sito di Politico.

Da giorni i media ed i siti americani hanno fatto le più varie supposizioni sulle presunte vere ragioni della lunga convalescenza della first lady che è stata ricoverata per cinque giorni al Walter Reed Medical Center e non si vede in pubblico dal 10 maggio scorso. La Casa Bianca non ha replicato a questa ridda di voci su Internet, tra le quali anche quella secondo la quale Melania avrebbe lasciato la Casa Bianca ed il marito, ma il 30 maggio scorso è arrivato un tweet della stessa first lady a smentirle.

"Vedo che i media stanno facendo gli straordinari per fare ipotesi su dove io sia e cosa stia facendo - ha scritto - state tranquilli, sono qui alla Casa Bianca con la mia famiglia, mi sento benissimo e lavoro per i bambini ed il popolo americano". Le voci però non si sono fermate, soprattutto dopo che lo staff della first lady ha fatto sapere che Melania non accompagnerà il marito nei prossimi importanti viaggi internazionali, quello per il summit del G7 in Canada questo fine settimana e poi a Singapore per il vertice con Kim Jong Un il 12 giugno prossimo.